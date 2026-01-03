Giriş / Abone Ol
Basketbol Avrupa Ligi'nde 19. haftanın MVP'si Wade Baldwin

Fenerbahçe Beko'nun Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Baldwin, haftanın MVP'si seçildi

Ajans Haberleri
  • 03.01.2026 18:11
  • Giriş: 03.01.2026 18:11
  • Güncelleme: 03.01.2026 18:12
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Wade Baldwin oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Baldwin, 29 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi.

Bu performans, Baldwin'in dört farklı takımla (Bayern Münih, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe) kazandığı sekizinci MVP ödülü oldu.

