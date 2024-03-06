Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom, İngiliz temsilcisi London Lions'a deplasmanda 100-77 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

Ajans Haberleri 06.03.2024 23:50 Giriş: 06.03.2024 23:50

Güncelleme: 07.03.2024 00:27 Kaynak: AA

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