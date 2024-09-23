Basketbol BKT Avrupa Kupası’nda 23. sezon başlıyor
Kaynak: AA
Basketbolda BKT Avrupa Kupası’nın 23’üncü sezonu, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa Ligi organizasyonunun 2002-03 sezonundan bu yana düzenlediği turnuvada Türkiye’den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom, şampiyonluk mücadelesi verecek.
Kupa tarihinde bugüne dek final oynayan 4 Türk takımından 2’si şampiyon olmayı başardı. Galatasaray Odeabank 2016’da, Darüşşafaka ise 2018’de kupayı müzesine götürdü. 2022’de Frutti Extra Bursaspor ve 2023’te Türk Telekom, finalde kupaya uzanamadı.