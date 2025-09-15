Basketbol Dünya Kupası ne zaman? FIBA Dünya Kupası Türkiye maç takvimi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın sıradaki hedefi FIBA Dünya Kupası oldu. Basketbol severler, Dünya Kupası takvimini ve elemelerde Türkiye’nin maç programını merak ediyor.

BASKETBOL DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIBA Dünya Kupası, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek. Elemelerin kura çekimi Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı. Eleme maçları ise 2025 Kasım ayı itibariyle başlıyor. Bu kapsam Türkiye A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası için ilk eleme maçını 27 Kasım 2025 Perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacak.

FIBA DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

Türkiye kura çekiminde C Grubu’na düştü. Türkiye; Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemeden gelecek takım (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile mücadele edecek.

Türkiye’nin FIBA 2027 Dünya Kupası eleme maç takvimi şu şekilde:

27 Kasım 2025 Perşembe → Türkiye - Bosna Hersek

30 Kasım 2025 Pazar → Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma → Sırbistan - Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi → Türkiye - Sırbistan

2 Temmuz 2026 Pazar → Bosna Hersek - Türkiye

5 Temmuz 2026 Çarşamba → Türkiye - Ön Eleme Grubu İkincisi

Grup aşamasında ilk üç sırada yer alacak takımlar ikinci tura yükselecek. Buradan da ilk üç sırayı alan ülkeler Katar’daki FIBA 2027 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak.

FIBA DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARI

A Grubu: D Ön Eleme Grubu İkincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu Birincisi, İspanya

B Grubu : Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu Birincisi

C Grubu: Türkiye , Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu İkincisi (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna)

, D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: D Ön Eleme Grubu Birincisi, Almanya, İsrail, GKRY

F Grubu: Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu İkincisi, C Ön Eleme Grubu Birincisi

G Grubu: B Ön Eleme Grubu İkincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

Her grubun ilk üç sırasında yer alacak takımlar, elemelerin ikinci turuna yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda da ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer bulmuş olacaklar.