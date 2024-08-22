Basketbol: FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası
Kaynak: AA
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Avusturya'yı 92-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Milliler, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 47-29 önde kapattı.
İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 92-57 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Milliler, yarı finalde Romanya ile yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Organizasyondaki diğer çeyrek final maçları şu şekilde tamamlandı:
Danimarka: 61 - Büyük Britanya: 86
Çekya: 76 - Slovakya: 43
Litvanya: 66 - Romanya: 77