Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası
Organizasyonun açılış karşılaşmasında İspanya, Porto Riko'yu 89-63 mağlup etti
Kaynak: AA
İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın açılış maçında İspanya, Porto Riko'yu 89-63 yendi.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan A Grubu ilk maçında İspanya, Porto Riko'yu 26 sayı farkla mağlup etti.
Türkiye, ilk maçında bu akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası C Grubu’nda Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.