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Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası

Organizasyonun açılış karşılaşmasında İspanya, Porto Riko'yu 89-63 mağlup etti

Ajans Haberleri
  • 29.06.2024 14:18
  • Giriş: 29.06.2024 14:18
  • Güncelleme: 29.06.2024 14:18
Kaynak: AA
Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın açılış maçında İspanya, Porto Riko'yu 89-63 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan A Grubu ilk maçında İspanya, Porto Riko'yu 26 sayı farkla mağlup etti.

Türkiye, ilk maçında bu akşam saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası C Grubu’nda Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

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