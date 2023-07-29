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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman mücadelesinde Slovenya’yı 84-73'lük skorla mağlup etti.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 16:51
  • Giriş: 29.07.2023 16:51
  • Güncelleme: 29.07.2023 16:51
Kaynak: AA
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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, klasman mücadelesinde Slovenya ile karşılaştı.

Cair Spor Merkezi’nde oynanan maçta milli takım, ilk yarısını 42-30 önde tamamladığı maçı 84-73'lük skorla kazandı.

Türkiye, klasman mücadelesinde 30 Temmuz Pazar günü İsrail-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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