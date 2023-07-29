Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman mücadelesinde Slovenya’yı 84-73'lük skorla mağlup etti.
Kaynak: AA
Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, klasman mücadelesinde Slovenya ile karşılaştı.
Cair Spor Merkezi’nde oynanan maçta milli takım, ilk yarısını 42-30 önde tamamladığı maçı 84-73'lük skorla kazandı.
Türkiye, klasman mücadelesinde 30 Temmuz Pazar günü İsrail-Yunanistan karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.