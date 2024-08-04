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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 23:20
  • Giriş: 04.08.2024 23:20
  • Güncelleme: 05.08.2024 00:53
Kaynak: AA
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında İspanya'ya 73-63 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 42-29 geride tamamlayan milli takım, sahadan 73-63 mağlup ayrıldı.

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya'yı 60-51 yenmişti.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını yarın Slovenya ile yapacak.

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