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Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Finlandiya: 76 - Türkiye: 57 - Ay-yıldızlı ekip, klasman müsabakalarında yarın Macaristan ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 09.07.2025 20:06
  • Giriş: 09.07.2025 20:06
  • Güncelleme: 09.07.2025 20:06
Kaynak: AA
Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Finlandiya'ya 76-57 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turunda Finlandiya ile karşılaştı.

Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 23-11 üstün tamamlayan Finlandiya, soyunma odasına da 42-27 önde gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Finlandiya, üçüncü periyodunu 53-44 önde bitirdiği karşılaşmadan 76-57 galip ayrıldı.

Türkiye, yarın gerçekleştirilecek klasman müsabakalarında Macaristan ile karşılaşacak.

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