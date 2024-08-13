Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Basketbol: FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Litvanya'yı 77-68'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ajans Haberleri
  • 13.08.2024 23:58
  • Giriş: 13.08.2024 23:58
  • Güncelleme: 13.08.2024 23:58
Kaynak: AA
Basketbol: FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Nea Alikarnassos Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 43-27 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı.

Milli takım, çeyrek finalde yarın ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol