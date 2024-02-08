Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
Kaynak: AA
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Kupadaki Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji, ikinci tur etabında yenilgisiz tek takım oldu ve turnuvadaki galibiyet serisini 11 maça çıkardı.
Organizasyonda 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Bahçeşehir Koleji, çeyrek finalde Portekiz ekibi Porto ile eşleşti.
Çeyrek finalde ilk maçlar 6 Mart, ikinci karşılaşmalar ise 13 Mart'ta oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Surne Bilbao Basket (İspanya)-Legia Varşova (Polonya)
Bahçeşehir Koleji-Porto (Portekiz)
ERA Nymburk (Çekya)-Itelyum Varese (İtalya)
NINERS Chemnitz (Almanya)-Casademont Zaragoza (İspanya)
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