Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Olympiakos: 47 - Fenerbahçe Opet: 99

Ajans Haberleri
  • 26.11.2025 22:39
  • Giriş: 26.11.2025 22:39
  • Güncelleme: 26.11.2025 22:39
Kaynak: AA
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu altıncı ve son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 99-47 yendi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada ilk periyodu 31-8 önde tamamlayan Fenerbahçe Opet, devre arasına 49-26 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğine 79-39 önde girdiği karşılaşmayı 99-47 kazandı.

Lider olarak ikinci tur gruplarına yükselmeyi daha önce garantileyen Fenerbahçe Opet, grubu namağlup tamamladı.

BirGün'e Abone Ol