Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, yarın Mersin'de başlayacak

Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier: "Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum"

Mersin'de yarın başlayacak Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin Dörtlü Finali'nde mücadele edecek takımların başantrenörleri ve kaptanları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda yarın oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla başlayacak organizasyon öncesinde merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan ÇBK Mersin Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, finallerde yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yıldızoğlu, yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile oynayacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını belirterek, tüm takımlara başarı diledi.

- Fenerbahçe Başantrenörü Garnier: "Herkes buraya aynı amaçla geldi"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier de ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Herkes buraya aynı amaçla geldi. Şu anda hem taraftar hem de istediğimiz sonucu alma baskısını hissediyoruz. Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'nin başantrenörü Rachid Meziane ise organizasyonun özel ve güzel bir tecrübe olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemizi, kendi şehrimizle temsil edeceğiz. Bundan dolayı mutluyuz. Elimizden geleni her şeyi ortaya koyup bu turnuvadan olumlu sonuçlar almaya çalışacağız. Bu sezon şans da bize biraz yardımcı oldu. Bu turnuvada favori olarak görünmüyoruz ama finale çok yaklaştık."

Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ın başantrenörü Natalia Hejkova da bu sezon Avrupa Ligi'nde beklentilerin üzerine çıktıklarını anlattı.

Haftalar geçtikçe daha güçlü hale geldiklerini dile getiren Hejkova, "Sezon başında gerçekten bu kadar iyi olduğumuzu söylemezdim ama burada olduğumuz için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

- Takım kaptanları

Fenerbahçe'nin kaptanı Alperi Onar, Dörtlü Final'de üst düzey takımların yer aldığını belirterek, mutlu ve heyecanlı hissettiklerini söyledi.

ÇBK Mersin Kaptanı Marina Mabrey de kadın basketbolunun en önemli organizasyonunda yer aldıklarını, taraftarlara keyifli bir final yaşatmayı istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından şampiyonluk kupasının tanıtımı yapıldı.

- Dörtlü Final etabı

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki Dörtlü Final'in yarı final ayağında, geçen yıl finalde karşılaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin mücadele edecek. Diğer müsabakada Villeneuve d'Ascq LM ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek.

Final ve üçüncülük maçı ise 14 Nisan'da yapılacak.