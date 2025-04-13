Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Meesseman oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçe Opetli Emma Meesseman, üst üste üçüncü kez bu ödüle layık görüldü.

İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonu kapsamında Caja Rural de Aragon'da "sezonun en iyileri" için ödül töreni düzenlendi.

Başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucunda Fenerbahçe Opet'ten Emma Meesseman, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

2023 ve 2024'te de bu ödüle layık görülen Belçikalı pivot, böylelikle son 3 yılın MVP'si olma başarısını gösterdi.

Meesseman, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Harika takım arkadaşlarıyla çevriliyim. Onları görmek ve birlikte çalışmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Bunu paylaşmak istediğim insanlar var. Çünkü herkes bilir ki eğer olduğunuz yerde mutlu değilseniz o zaman hiçbir şey başaramazsınız." diye konuştu.