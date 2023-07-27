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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da yapılacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu eleme maçlarına Antalya ev sahipliği yapacak.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 15:09
  • Giriş: 27.07.2023 15:09
  • Güncelleme: 27.07.2023 15:10
Kaynak: AA
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri Antalya'da yapılacak

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 grupta toplam 25 takımın mücadele edeceği eleme maçları, 24 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Elemelerden gelecek 3 ekibin dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek.

Türkiye'den Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, doğrudan gruplara katılacak.

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