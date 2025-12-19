Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere maçları başladı

İSTANBUL (AA) - Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) ikinci pencere maçları başladı.

Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele ettiği Gençler Ligi müsabakalarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) YouTube kanalından canlı yayınlanan tüm karşılaşmaları basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.

15 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, kamp çalışmaları kapsamında ikinci pencerede 3 hazırlık maçı yapacak.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2027 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası için geniş bir oyuncu havuzuyla verimli bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. Amacımız, BGL'nin her penceresinde farklı sporcularla çalışarak hem oyuncu havuzumuzdaki daha fazla ismi görmek hem de yıldız millilerimizin maç tecrübesinin arttırmak olacak." ifadelerini kullandı.

Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere, yarın ve 21 Aralık Pazar günü yapılacak 16'şar müsabakayla tamamlanacak.