Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Mersinspor-Karşıyaka (Servet Tazegül)

Yarın:

15.30 Beşiktaş Fibabanka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (BJK Fibabanka)

18.00 Galatasaray-Bahçeşehir Koleji (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Bursaspor Yörsan-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

9 Şubat Pazar:

15.30 Semt77 Yalovaspor-Türk Telekom (90. Yıl)

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Aliağa Petkimspor-Manisa Basket (Enka)

- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

12 Şubat Çarşamba:

13.30 Çimsa ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsus Spor (Servet Tazegül)

16.00 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)

17.00 Bodrum Basketbol-Fenerbahçe Opet (Bodrum)

13 Şubat Perşembe:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)

18.00 Danilos Pizza-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Ahmet Cömert)

Yarın:

13.00 İstanbul Ankaspor-Çağdaş Bodrumspor (Ahmet Cömert)

15.00 Finalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

18.00 Gaziantep Basketbol-Haremspor (Karataş Şahinbey)

9 Şubat Pazar:

13.00 OGM Ormanspor-Pizzabulls Co Basket (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)

16.00 Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)

17.00 Bandırma Bordo Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

10 Şubat Pazartesi:

15.00 iLab Basketbol-Trabzonspor (BJK Fibabanka)