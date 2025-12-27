Basketbol maçında büyük kavga

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 15. haftasında, Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol, Edip Buran Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Bodrum Basketbol 73-72 kazandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Olaylara güvenlik güçleri ile her iki takımın teknik heyetleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaşanan arbede sırasında Bodrum Basketbol oyuncusu Eydina Topçu’nun kaşının açıldığı, sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

“SPOR CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ”

Seçil Kauçuk Mersin Basketball Genel Menajeri Tolga Güleç, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirdi.

Güleç, olayın büyümeden sonlandırıldığını belirterek, “Karşı takımın başkanıyla da görüştük. Olayın nasıl geliştiğini maç görüntülerini izleyerek değerlendireceğiz. Karşı takım dost kulübümüz. Maç sonunda yaşanan bu durum nedeniyle başta Mersinli basketbolseverler olmak üzere tüm spor camiasından özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.