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Basketbol: Pınar Cup 2023

İzmir'de düzenlenen Pınar Cup 2023 basketbol turnuvasının son maçında Pınar Karşıyaka, Ukrayna ekibi Prometey'i 89-84 yendi.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 17:27
  • Giriş: 23.09.2023 17:27
  • Güncelleme: 23.09.2023 17:28
Kaynak: AA
Basketbol: Pınar Cup 2023

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 26-12 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-32 önde gitti. Son periyoda da 68-53 galip durumda giren Pınar Karşıyaka, müsabakayı 89-84 kazandı.

Pınar Karşıyaka ve Prometey'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı turnuvayı tüm takımlar birer galibiyet ve birer mağlubiyetle tamamladı.

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