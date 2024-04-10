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Basketbol Şampiyonlar Ligi

TOFAŞ: 90 - Lenovo Tenerife: 81 - Bursa temsilcisi aldığı galibiyetle çeyrek final serisinde durumu 1-1'e getirdi

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 21:13
  • Giriş: 10.04.2024 21:13
  • Güncelleme: 10.04.2024 21:13
Kaynak: AA
Basketbol Şampiyonlar Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovkis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 19, Prewitt 5, Homesley 26, Tolga Geçim 6, Denmon 5, Ege Demir, O'Brien 21, Sakic 4, Wiley 4, Mustafa Kurtuldum

Lenovo Tenerife: Vicedo 3, Fitipaldo 13, Huertas 5, Guy 34, Diop, Sastre 5, Shermadini 4, Abromatis, Cook 2, Lopez, Guerra 10, Doornekamp 5

1. Periyot: 21-26

Devre: 43-38

3. Periyot: 68-63

BURSA (AA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, sahasında İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife'yi 90-81 yendi.

Seride 1-1 eşitliği yakalayan Bursa temsilcisi, dörtlü finale kalabilmek için 17 Nisan'da İspanya'da oynanacak karşılaşmada mücadele edecek.

Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

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