Basketbol: Şampiyonlar Ligi
Hapoel Netanel Holon: 84 - Bursaspor Basketbol: 74
Kaynak: AA
Salon: Savaria
Hakemler: Gvidas Gedvilas, Gintaras Maciulis (Litvanya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)
Hapoel Netanel Holon: Walton Jr 20, Munford 26, McRae 19, Carreira 2, Brooks 6, Rosser 3, Withers, Martin 2, Zalmanson 4, Artzi, Kravits 2
Bursaspor Basketbol: Childress 14, Berk Akın 5, VJ King 5, Konontsuk 7, Nnoko 16, Parsons 9, Göksenin Köksal 6, DeLaurier 2, Crawford 10
1. Periyot: 16-16
Devre: 33-42
3. Periyot: 62-59
Beş faulle çıkan: 37.35 McRae (Hapoel Netanel Holon)
İSTANBUL (AA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk haftasında Bursaspor Basketbol, Macaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibine 84-74 yenildi.