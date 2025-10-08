Giriş / Abone Ol
Basketbol: Şampiyonlar Ligi

Hapoel Netanel Holon: 84 - Bursaspor Basketbol: 74

  • 08.10.2025 21:29
Kaynak: AA
Salon: Savaria

Hakemler: Gvidas Gedvilas, Gintaras Maciulis (Litvanya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

Hapoel Netanel Holon: Walton Jr 20, Munford 26, McRae 19, Carreira 2, Brooks 6, Rosser 3, Withers, Martin 2, Zalmanson 4, Artzi, Kravits 2

Bursaspor Basketbol: Childress 14, Berk Akın 5, VJ King 5, Konontsuk 7, Nnoko 16, Parsons 9, Göksenin Köksal 6, DeLaurier 2, Crawford 10

1. Periyot: 16-16

Devre: 33-42

3. Periyot: 62-59

Beş faulle çıkan: 37.35 McRae (Hapoel Netanel Holon)

İSTANBUL (AA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk haftasında Bursaspor Basketbol, Macaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibine 84-74 yenildi.

