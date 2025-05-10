Basketbol Şampiyonlar Ligi Bireysel Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) BASKETBOL Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) 2024-25 sezonunun bireysel ödül kazanan isimleri Atina’daki Hellenic Cosmos Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. BCL’in 2024-2025 sezonu En Değerli Oyuncusu (MVP) olurken, Galatasaray’dan James Palmer Jr. ve Will Cummings sezonun en iyi ilk ve ikinci beşinde yer aldılar.

Diğer ödüller ise şu şekilde:

Sezonun En İyi Beşi: Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Hunter Hale (AEK Betsson BC), James Palmer Jr. (Galatasaray), Dylan Osetkowski (Unicaja), Ismael Kamagate (Bertram Derthona)

Sezonun En İyi İkinci Beşi: Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry (Unicaja), Desi Rodriguez (Nanterre 92), Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa), Steven Enoch (Rytas Vilnius)

Sezonun En İyi Genç Oyuncusu: Nolan Traore (Saint Quentin)

Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu: Alberto Diaz (Unicaja)

Sezonun En iyi Koçu: Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife)

(FOTOĞRAFLI)