Basketbol Şampiyonlar Ligi bireysel ödülleri sahiplerini buldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) 2024-2025 sezonunun bireysel ödül kazanan isimleri Atina’daki Hellenic Cosmos Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. BCL’in 2024-2025 sezonu En Değerli Oyuncusu (MVP) Marcelinho Huertas olurken, Galatasaray’dan James Palmer Jr. ve Will Cummings sezonun en iyi ilk ve ikinci beşinde yer aldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ödüller şu şekilde:



Sezonun en iyi beşi: Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Hunter Hale (AEK Betsson BC), James Palmer Jr. (Galatasaray), Dylan Osetkowski (Unicaja), Ismael Kamagate (Bertram Derthona)



Sezonun en iyi ikinci beşi: Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry (Unicaja), Desi Rodriguez (Nanterre 92), Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa), Steven Enoch (Rytas Vilnius)



Sezonun en iyi genç oyuncusu: Nolan Traore (Saint Quentin)



Sezonun en iyi savunma oyuncusu: Alberto Diaz (Unicaja)



Sezonun en iyi koçu: Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife)