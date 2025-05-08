Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne doğru

ATİNA (AA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele eden Galatasaray'da başantrenör Yakup Sekizkök, çok tecrübeli takımlarla karşılaşacaklarını söyledi.

Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda bulunan otelde düzenlenen toplantıya, Dörtlü Final'de mücadele edecek Galatasaray, La Laguna Tenerife, Unicaja Malaga ve AEK'nin başantrenörleri katıldı.

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, Dörtlü Final'de mücadele edecekleri için çok gururlu olduğunu belirterek, "Galatasaray olarak ilk defa buradayız. Çok tecrübeli takımlarla karşılaşacağız. Onlara saygı duyuyoruz. Hedefimize ulaşmamız için önümüzde bir yol var. Takım olarak bu organizasyonda ilerleyebiliriz." dedi.

NBA ve FIBA'nın yeni kuracağı ligle ilgili görüşlerini dile getiren Sekizkök, "Şu anda Dörtlü Final'e odaklandık. Takım olarak en iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Diğer tarafından kurulacak yeni ligin üyesi olmak istiyoruz. FIBA, bu yeni ligden sorumlu. Süreci dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sürekli katılan bir ekip olarak FIBA ve NBA'in kuracağı organizasyonda yer almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sekizkök, her zaman bu tarz organizasyonlara motive bir şekilde çıktığını aktararak, "Teknik ekipte yer aldığım dönemlerde birçok final oynadım. Asistan olarak çalıştığımda da her zaman sorumluluk aldım. O dönemlerde zaman zaman başantrenör gibi çalıştım. Karşılaştığım koçlar benden daha tecrübeli. Onlara saygı duyuyorum ama sonunda maç sahada oynanır." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Sekizkök, ayrıca Rob Gray ve Can Korkmaz'ın turnuvada sakatlıkları sebebiyle oynayamayacağını sözlerine ekledi.

- Vidorreta: "Adım adım gideceğiz"

La Laguna Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta, bu organizasyonlarda geçmiş başarıların önemli olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dörtlü Final'deki takımların hepsi sadece sıradaki maçları düşünür. İlk rakibimiz Galatasaray olacak. Galatasaray'ın iyi oyuncuları ve başantrenörü var. Şu anda sadece onlara karşı çıkacağımız maçı düşünüyoruz. Adım adım gideceğiz. Burada olduğumuz için mutluyuz."

- Sakota: "Herkesin takdir ettiği bir basketbol oynamak istiyoruz"

AEK'in başantrenörü Dragan Sakota ise farklı dönemlerde Yunan ekibinde çalıştığını anlatarak, "2001 yılından beri farklı dönemlerde burada çalıştım. Kulüp, bir süredir kötü zamanlar geçiriyordu. Başkanımız, geri dönmem için beni ikna etti. Ben de uzun zaman sonra kulübe geri döndüm. Bu sezon yeni bir yapılanmaya gittik. Herkesin takdir ettiği bir basketbol oynamak istiyoruz. Sürekli olarak gelişiyoruz ve sonunda bu kupayı kazanmak için şansımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Unicaja Malaga Başantrenörü Ibon Navarro da geçen sezon Belgrad'daki Dörtlü Final'de büyük baskı yaşadıklarını belirterek, "Geçen sezon bu kupayı kazanmamız gerekiyordu. Bu bizde baskı oluşturmuştu. Biz de kupayı kazandık. Kupa kazandığınızda baskıdan kurtulursunuz ve bu şeklide diğer turnuvalara farklı şekilde yaklaşırsınız." diye konuştu.