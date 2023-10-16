Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı mücadele edecek

İlk grup aşamasının yarın başlayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 Türk takımı yer alırken, bu ekiplerden 4'ü daha önce organizasyonda mücadele verdi.

Darüşşafaka Lassa'nın C, Pınar Karşıyaka'nın E, Bursaspor İnfo Yatırım'ın F, Galatasaray Ekmas'ın G ve TOFAŞ'ın ise H Grubu'nda yer aldığı organizasyonda Türk ekipleri yarın 2, çarşamba günü de 3 maça çıkacak.

Organizasyonun ilk maçında Darüşşafaka Lassa yarın (TSİ) 19.00'da Letonya'da VEF Riga ile karşılaşacak, Pınar Karşıyaka ise saat 19.30'da Belçika'dan Filou Oostende'yi konuk edecek.

Galatasaray Ekmas'ın bir gün sonra saat 19.00'da PAOK'u ağırlayacağı ligde, diğer Türk temsilcileri TOFAŞ Bosna Hersek'te Igokea m:tel, Bursaspor İnfo Yatırım da İspanya'da Rio Breogan'la karşılaşacak.

Bursaspor İnfo Yatırım'ın ilk defa yer alacağı organizasyonda bu seneki diğer 4 takımın dışında, daha önce Bahçeşehir Koleji, Banvit, Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Uşak Sportif de Türkiye'yi temsil etmişti.