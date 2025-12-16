Basketbol Şampiyonlar Ligi | Tofaş - Trapani maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tofaş, Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu Grup D’de sahasında Trapani’yi konuk ediyor. Peki Tofaş - Trapani maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup D’de play-off yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Tofaş, sahasında Trapani’yi ağırlıyor. Basketbolseverler ise maçın saati, yayın kanalı ve grup sıralamasındaki önemini merak ediyor.
TOFAŞ - TRAPANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup D karşılaşması, 16 Aralık tarihinde saat 20:30'da oynanacak.
Maç bilgileri
|Maç
|Tofaş - Trapani
|Organizasyon
|Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26
|Grup
|Grup D
|Tarih
|16 Aralık
|Saat
|20:30
|Salon
|Tofaş Nilüfer Spor Salonu
TOFAŞ - TRAPANİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Tofaş - Trapani karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GRUP D PUAN DURUMU
Karşılaşma öncesinde Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup D’de oluşan puan tablosu, maçın önemini net şekilde ortaya koyuyor.
|#
|Takım
|G
|M
|A:Y
|P
|1
|Tenerife
|4
|1
|433:380
|9
|2
|Trapani
|3
|2
|428:417
|8
|3
|Tofaş
|2
|3
|396:418
|7
|4
|B. Herzelia
|1
|4
|415:457
|6
MAÇIN ÖNEMİ: TOFAŞ İÇİN KRİTİK 40 DAKİKA
Grup D’de 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Tofaş, Trapani karşısında alacağı bir galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Trapani ise zirve takibini sürdürmek için deplasmandan kazanarak ayrılmak istiyor.
Tofaş - Trapani maçı ne zaman?
Maç, 16 Aralık tarihinde oynanacak.
Tofaş - Trapani maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.
Tofaş - Trapani maçı hangi kanalda?
Mücadele TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Maç nerede oynanacak?
Karşılaşma Tofaş Nilüfer Spor Salonu’nda oynanacak.
Tofaş grup kaçıncı sırada?
Tofaş, Grup D’de 2 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor.
Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26 Grup D’de oynanacak Tofaş - Trapani karşılaşması, 16 Aralık günü saat 20:30'da, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak basketbolseverlerle buluşacak. Puan tablosu açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek.