Tofaş, Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu Grup D’de sahasında Trapani’yi konuk ediyor. Peki Tofaş - Trapani maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Tüm yanıtlar haberimizde.

  16.12.2025 17:16
  Giriş: 16.12.2025 17:16
  Güncelleme: 16.12.2025 17:16
Basketbol Şampiyonlar Ligi | Tofaş - Trapani maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Foto: Depophotos

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup D’de play-off yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Tofaş, sahasında Trapani’yi ağırlıyor. Basketbolseverler ise maçın saati, yayın kanalı ve grup sıralamasındaki önemini merak ediyor.

TOFAŞ - TRAPANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup D karşılaşması, 16 Aralık tarihinde saat 20:30'da oynanacak.

Maç bilgileri

MaçTofaş - Trapani
OrganizasyonBasketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26
GrupGrup D
Tarih16 Aralık
Saat20:30
SalonTofaş Nilüfer Spor Salonu

TOFAŞ - TRAPANİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Tofaş - Trapani karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GRUP D PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup D’de oluşan puan tablosu, maçın önemini net şekilde ortaya koyuyor.

#TakımGMA:YP
1Tenerife41433:3809
2Trapani32428:4178
3Tofaş23396:4187
4B. Herzelia14415:4576

MAÇIN ÖNEMİ: TOFAŞ İÇİN KRİTİK 40 DAKİKA

Grup D’de 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Tofaş, Trapani karşısında alacağı bir galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Trapani ise zirve takibini sürdürmek için deplasmandan kazanarak ayrılmak istiyor.

Tofaş - Trapani maçı ne zaman?

Maç, 16 Aralık tarihinde oynanacak.

Tofaş - Trapani maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

Tofaş - Trapani maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Tofaş Nilüfer Spor Salonu’nda oynanacak.

Tofaş grup kaçıncı sırada?

Tofaş, Grup D’de 2 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26 Grup D’de oynanacak Tofaş - Trapani karşılaşması, 16 Aralık günü saat 20:30'da, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak basketbolseverlerle buluşacak. Puan tablosu açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek.

