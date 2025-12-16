Basketbol Şampiyonlar Ligi | Tofaş - Trapani maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup D’de play-off yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Tofaş, sahasında Trapani’yi ağırlıyor. Basketbolseverler ise maçın saati, yayın kanalı ve grup sıralamasındaki önemini merak ediyor.

TOFAŞ - TRAPANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup D karşılaşması, 16 Aralık tarihinde saat 20:30'da oynanacak.

Maç bilgileri

Maç Tofaş - Trapani Organizasyon Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26 Grup Grup D Tarih 16 Aralık Saat 20:30 Salon Tofaş Nilüfer Spor Salonu

TOFAŞ - TRAPANİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Tofaş - Trapani karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GRUP D PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup D’de oluşan puan tablosu, maçın önemini net şekilde ortaya koyuyor.

# Takım G M A:Y P 1 Tenerife 4 1 433:380 9 2 Trapani 3 2 428:417 8 3 Tofaş 2 3 396:418 7 4 B. Herzelia 1 4 415:457 6

MAÇIN ÖNEMİ: TOFAŞ İÇİN KRİTİK 40 DAKİKA

Grup D’de 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Tofaş, Trapani karşısında alacağı bir galibiyetle üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Trapani ise zirve takibini sürdürmek için deplasmandan kazanarak ayrılmak istiyor.

Tofaş - Trapani maçı ne zaman?

Maç, 16 Aralık tarihinde oynanacak.

Tofaş - Trapani maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

Tofaş - Trapani maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Tofaş Nilüfer Spor Salonu’nda oynanacak.

Tofaş grup kaçıncı sırada?

Tofaş, Grup D’de 2 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025/26 Grup D’de oynanacak Tofaş - Trapani karşılaşması, 16 Aralık günü saat 20:30'da, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak basketbolseverlerle buluşacak. Puan tablosu açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek.