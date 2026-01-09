Basketbol Süper Lig’de Bu Haftanın Maçları

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde haftanın maç programı netleşti. Bu hafta Süper Lig’de 15. hafta, Türkiye Basketbol Ligi’nde ise 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre, hafta sonu ve hafta başında birbirinden kritik karşılaşmalar basketbol tutkunlarını bekliyor.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 15. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Basketbol Süper Lig’de 15. hafta, 10 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve 12 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek.

10 Ocak Cumartesi Maçları

Saat Maç Salon 13.00 Safiport Erokspor – Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Sinan Erdem 15.30 Galatasaray MCT Technic – Beşiktaş GAİN Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 18.00 Türk Telekom – Glint Manisa Basket Ankara 20.30 Bursaspor Basketbol – Karşıyaka TOFAŞ

11 Ocak Pazar Maçları

Saat Maç Salon 13.00 Mersinspor – Trabzonspor Servet Tazegül 18.00 Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji Ülker Spor ve Etkinlik Salonu 20.30 Aliağa Petkimspor – TOFAŞ Enka

12 Ocak Pazartesi Maçı

Saat Maç Salon 19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol – Anadolu Efes Gazanfer Bilge

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALARI

15. hafta programında özellikle Galatasaray – Beşiktaş derbisi ve Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji mücadelesi haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.

Haftanın kapanışında oynanacak Büyükçekmece – Anadolu Efes karşılaşması ise hafta sonu heyecanını pazartesi gününe taşıyacak.

Basketbol Süper Lig’de bu hafta kaçıncı hafta oynanıyor?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 15. hafta maçları oynanacak.

Fenerbahçe Beko’nun bu haftaki maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko, 11 Ocak Pazar günü saat 18.00’de Bahçeşehir Koleji’ni konuk edecek.

Haftanın derbisi hangi gün oynanacak?

Galatasaray – Beşiktaş karşılaşması, 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da oynanacak.

Basketbol Süper Lig’de bu haftanın maçları, derbi heyecanı ve zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmalarla basketbolseverlere dopdolu bir program sunuyor.

15. hafta mücadeleleri, hem şampiyonluk hem de play-off yarışında puan tablosunun şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor.