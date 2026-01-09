Giriş / Abone Ol
Basketbol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak? 15. haftada derbi ve zirve yarışını etkileyecek karşılaşmalar hangileri? Fenerbahçe Beko, Galatasaray ve Anadolu Efes bu hafta hangi gün sahaya çıkacak? Haftanın maç programı haberimizde.

  • 09.01.2026 10:08
  • Giriş: 09.01.2026 10:08
  • Güncelleme: 09.01.2026 10:14
Kaynak: Haber Merkezi
Basketbol Süper Lig’de Bu Haftanın Maçları

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde haftanın maç programı netleşti. Bu hafta Süper Lig’de 15. hafta, Türkiye Basketbol Ligi’nde ise 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre, hafta sonu ve hafta başında birbirinden kritik karşılaşmalar basketbol tutkunlarını bekliyor.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 15. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Basketbol Süper Lig’de 15. hafta, 10 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve 12 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek.

10 Ocak Cumartesi Maçları

SaatMaçSalon
13.00Safiport Erokspor – Yukatel Merkezefendi Belediyesi BasketSinan Erdem
15.30Galatasaray MCT Technic – Beşiktaş GAİNTurkcell Basketbol Gelişim Merkezi
18.00Türk Telekom – Glint Manisa BasketAnkara
20.30Bursaspor Basketbol – KarşıyakaTOFAŞ

11 Ocak Pazar Maçları

SaatMaçSalon
13.00Mersinspor – TrabzonsporServet Tazegül
18.00Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir KolejiÜlker Spor ve Etkinlik Salonu
20.30Aliağa Petkimspor – TOFAŞEnka

12 Ocak Pazartesi Maçı

SaatMaçSalon
19.00Onvo Büyükçekmece Basketbol – Anadolu EfesGazanfer Bilge

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALARI

15. hafta programında özellikle Galatasaray – Beşiktaş derbisi ve Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji mücadelesi haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.

Haftanın kapanışında oynanacak Büyükçekmece – Anadolu Efes karşılaşması ise hafta sonu heyecanını pazartesi gününe taşıyacak.

Basketbol Süper Lig’de bu hafta kaçıncı hafta oynanıyor?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 15. hafta maçları oynanacak.

Fenerbahçe Beko’nun bu haftaki maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko, 11 Ocak Pazar günü saat 18.00’de Bahçeşehir Koleji’ni konuk edecek.

Haftanın derbisi hangi gün oynanacak?

Galatasaray – Beşiktaş karşılaşması, 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da oynanacak.

Basketbol Süper Lig’de bu haftanın maçları, derbi heyecanı ve zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmalarla basketbolseverlere dopdolu bir program sunuyor.

15. hafta mücadeleleri, hem şampiyonluk hem de play-off yarışında puan tablosunun şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor.

