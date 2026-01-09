Basketbol Süper Lig’de Bu Haftanın Maçları
Basketbol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak? 15. haftada derbi ve zirve yarışını etkileyecek karşılaşmalar hangileri? Fenerbahçe Beko, Galatasaray ve Anadolu Efes bu hafta hangi gün sahaya çıkacak? Haftanın maç programı haberimizde.
Basketbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde haftanın maç programı netleşti. Bu hafta Süper Lig’de 15. hafta, Türkiye Basketbol Ligi’nde ise 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre, hafta sonu ve hafta başında birbirinden kritik karşılaşmalar basketbol tutkunlarını bekliyor.
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 15. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Basketbol Süper Lig’de 15. hafta, 10 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve 12 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek.
10 Ocak Cumartesi Maçları
|Saat
|Maç
|Salon
|13.00
|Safiport Erokspor – Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
|Sinan Erdem
|15.30
|Galatasaray MCT Technic – Beşiktaş GAİN
|Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
|18.00
|Türk Telekom – Glint Manisa Basket
|Ankara
|20.30
|Bursaspor Basketbol – Karşıyaka
|TOFAŞ
11 Ocak Pazar Maçları
|Saat
|Maç
|Salon
|13.00
|Mersinspor – Trabzonspor
|Servet Tazegül
|18.00
|Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|20.30
|Aliağa Petkimspor – TOFAŞ
|Enka
12 Ocak Pazartesi Maçı
|Saat
|Maç
|Salon
|19.00
|Onvo Büyükçekmece Basketbol – Anadolu Efes
|Gazanfer Bilge
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALARI
15. hafta programında özellikle Galatasaray – Beşiktaş derbisi ve Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji mücadelesi haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.
Haftanın kapanışında oynanacak Büyükçekmece – Anadolu Efes karşılaşması ise hafta sonu heyecanını pazartesi gününe taşıyacak.
Basketbol Süper Lig’de bu hafta kaçıncı hafta oynanıyor?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 15. hafta maçları oynanacak.
Fenerbahçe Beko’nun bu haftaki maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko, 11 Ocak Pazar günü saat 18.00’de Bahçeşehir Koleji’ni konuk edecek.
Haftanın derbisi hangi gün oynanacak?
Galatasaray – Beşiktaş karşılaşması, 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da oynanacak.
Basketbol Süper Lig’de bu haftanın maçları, derbi heyecanı ve zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmalarla basketbolseverlere dopdolu bir program sunuyor.
15. hafta mücadeleleri, hem şampiyonluk hem de play-off yarışında puan tablosunun şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor.