Basketbol Süper Ligi, 8 ilden 16 takımla başlıyor

59. sezon heyecanı yarın start alacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray tüm sezonlarda yer alırken, Beşiktaş 57, Karşıyaka ise 53. kez sahne alacak.

1966-1967'de 12 ekibin katılımıyla başlayan ligde 59. sezona kadar 87 farklı takım mücadele etti. Mersinspor'un ilk kez yer alacağı organizasyonda, 2021-2022'de küme düşen Yalovaspor Basketbol, 2 sezon aradan sonra tekrar mücadele verecek.

Daha önce 9 sezon Basketbol Süper Ligi'nde temsil edilen Mersin şehri, 2013-2014 sezonundan sonra Mersinspor'la tekrar bu heyecana ortak olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş 56, Karşıyaka 52, Anadolu Efes 46, TOFAŞ 39, Türk Telekom 31, Darüşşafaka 28, Büyükçekmece Basketbal 9, Bahçeşehir Koleji 6, Bursaspor 5, Aliağa Petkimspor 4, Merkezefendi Belediyesi 3, Manisa Basket 2, Yalovaspor Basketbol da 1 kez yer aldı.

Play-off uygulamasının 1983-1984'ten beri uygulandığı ligde, bu sezon play-off'ta mücadele edecek son 2 takım play-in mücadelesiyle belirlenecek.