"Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en iyi ligi"

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor’un şutör oyun kurucusu Marcquise Reed, hem bireysel performansı hem de lig hakkındaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 209 sayı üreten 30 yaşındaki ABD’li basketbolcu, TOFAŞ karşılaşmasında kaydettiği 41 sayıyla kariyerinin en skorer maçını oynadı.

"ÖZEL BİR PERFORMANSTI"

İç saha maçlarında takımın en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Reed, taraftarın da en çok sevdiği isimler arasında yer alıyor. TOFAŞ maçındaki performansının kendisi için özel olduğunu söyleyen Reed, profesyonel kariyerinde ilk kez bu seviyede bir skor ürettiğini belirtti.

Taraftar desteğinin kendileri için belirleyici olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, “Zorlu maçlar oynuyoruz. Taraftarımızın desteği bizi ekstra motive ediyor. Onların verdiği enerjiyi sahaya yansıttığımızda play-off yolunda daha güçlü oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un lige yeni yükselen ekiplerden biri olduğunu hatırlatan Reed, takımın Süper Lig’e uyum sürecinin devam ettiğini söyledi. Ligde uzun süredir forma giydiğini ve birçok oyuncuyu yakından tanıdığını belirten ABD’li basketbolcu, takım içi iletişimin güçlü olduğuna dikkat çekti. Reed, “Takımda herkes birbiriyle kolay iletişim kurabiliyor. Bu da sahaya olumlu yansıyor” dedi.

DERRICK ROSE'U ÖRNEK ALIYORUM

Skorer kimliğini sahadaki mücadelesine bağlayan Reed, basketbol kariyerinde Derrick Rose’u örnek aldığını dile getirdi. NBA’de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün’ü de yakından takip ettiğini söyleyen Reed, Şengün’ün oyun tarzını Nikola Jokic’e benzetti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’ndeki rekabet seviyesine ayrıca vurgu yapan Reed, “Türkiye’nin Avrupa’nın en iyi ligi olduğunu düşünüyorum. Euroleague’de mücadele eden iki büyük takım var ve 7 yabancı oyunculu sistem ligi çok rekabetçi hale getiriyor. Oynadığım en rekabetçi lig burası” diye konuştu.

Genç basketbolculara da mesaj veren bordo-mavili oyuncu, kariyerine alt seviyelerden başladığını hatırlatarak çok çalışmanın önemine dikkat çekti. Reed, bireysel hedefler yerine takım başarısını öncelik olarak gördüğünü ve sezon sonunda play-off’lara kalmak istediklerini söyledi.

TOFAŞ maçını kariyerinin en unutulmaz karşılaşması olarak nitelendiren Reed, sezonun en zor maçını ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’e karşı oynadıklarını ifade etti. Ailesinden uzakta olmanın kendisini en çok zorlayan konu olduğunu belirten ABD’li basketbolcu, sezon içinde ailesini görememenin bu yolculuktaki en büyük fedakârlık olduğunu sözlerine ekledi.