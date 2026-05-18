Basketbol Süper Ligi bileti için seri başlıyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde Basketbol Süper Ligi bileti için nefesler tutuldu. Bordo BK ile Gaziantep Basketbol, play-off final serisinde karşı karşıya gelecek.

Üç galibiyete ulaşan takımın Basketbol Süper Ligi’ne yükseleceği final serisinin ilk maçı yarın Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak.

MAÇ 19.00'DA BAŞLAYACAK

Saat 19.00’da başlayacak mücadelede iki ekip, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Bordo BK, serinin ilk iki maçında saha avantajını elinde bulunduracak.

Sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol ise üçüncü karşılaşmada taraftarı önünde avantaj arayacak.

Seride gerekmesi halinde oynanacak diğer maçların programı ise daha sonra açıklanacak.