Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma düğümü son hafta çözülecek

Basketbol Süper Ligi’nde kümede kalma yarışı son haftaya taşındı. Erteleme maçında Beşiktaş GAİN’e deplasmanda 81-69 mağlup olan Aliağa Petkimspor, ligde kalmayı garantileme fırsatını kaçırdı.

Son hafta öncesinde Karşıyaka 8 galibiyetle düşme hattında yer alırken, Petkimspor ve Mersin Spor 9’ar galibiyete sahip durumda. Pazar günü oynanacak karşılaşmaların ardından üç ekipten biri lige veda edecek.

KARŞIYAKA TEHLİKEDE

Ligde 52 yıldır kesintisiz mücadele eden, 2 lig şampiyonluğu yaşayan ve yalnızca üç sezon önce final oynayan Karşıyaka, kritik haftaya düşme hattında girdi.

Son hafta maçlarında Karşıyaka sahasında Bursaspor’u ağırlayacak. Petkimspor deplasmanda Tofaş ile karşılaşırken, Mersin Spor ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Kümede kalma hesaplarında averaj ihtimalleri de belirleyici olacak. Karşıyaka ile Petkimspor arasındaki ikili averaj eşit görünse de, federasyon talimatına göre rövanş maçında daha fazla sayı farkı yakalayan İzmir ekibi avantajlı konumda bulunuyor.

PETKİM VE MERSİN MAÇLARI KRİTİK

Petkimspor ve Mersin Spor’un son hafta galip gelmeleri halinde Karşıyaka’nın sonucuna bakılmaksızın ligde kalacakları belirtildi. Karşıyaka’nın ligde yoluna devam edebilmesi için ise Bursaspor’u mağlup etmesi ve Petkimspor’un Tofaş deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

Karşıyaka’nın kazanması, Petkimspor ve Mersin Spor’un da mağlup olması durumunda ise üçlü averaj devreye girecek ve lige veda eden takım Mersin Spor olacak.