Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 hafta sonra tamamlanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasında play-off'a kalacak diğer 4 takımın yanı sıra lige veda edecek 2. ekip belli olacak.

İlk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 ekibin lige veda edeceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta maçları, ertelenen Bursaspor İnfo Yatırım-Fenerbahçe Beko karşılaşması dışında yarından itibaren oynanacak.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ve Pınar Karşıyaka'nın ligi ilk 4 sırada bitirmeyi ve play-off'ta yer almayı garantilediği ligde bu takımların sıralaması son 2 haftada belli olacak. Son 2 haftaya lider giren Anadolu Efes, 29 Nisan Pazartesi günkü Darüşşafaka Lassa maçını kazanması halinde normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.