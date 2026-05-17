Basketbol Süper Ligi'nde play-off takvimi belli oldu
BSL'de iki galibiyet alacak takımların yarı finale çıkacağı eşleşmelerde programlar açıklandı.
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final programı belli oldu. İki galibiyet alacak takımların yarı finale çıkacağı eşleşmelerde program şöyle:
26 MAYIS SALI
18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor
20.30 Beşiktaş-Galatasaray
27 MAYIS ÇARŞAMBA
18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom
20.30 Fenerbahçe-Erokspor
28 MAYIS PERŞEMBE
18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji
20.30 Galatasaray-Beşiktaş
29 MAYIS CUMA
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes
20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe
Not: Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü maç, normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacak.