Basketbol Süper Ligi'nde play-off takvimi belli oldu

BSL'de iki galibiyet alacak takımların yarı finale çıkacağı eşleşmelerde programlar açıklandı.

Spor
  • 17.05.2026 11:42
  • Giriş: 17.05.2026 11:42
  • Güncelleme: 17.05.2026 11:45
Kaynak: Spor Servisi
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final programı belli oldu. İki galibiyet alacak takımların yarı finale çıkacağı eşleşmelerde program şöyle:

26 MAYIS SALI

18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor

20.30 Beşiktaş-Galatasaray

27 MAYIS ÇARŞAMBA

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom

20.30 Fenerbahçe-Erokspor

28 MAYIS PERŞEMBE

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji

20.30 Galatasaray-Beşiktaş

29 MAYIS CUMA

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes

20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe

Not: Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü maç, normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacak.

