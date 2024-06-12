Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i normal süresi 64-64 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 80-72 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Shane Larkin, Rıdvan Öncel, Elijah Bryant, Derek Willis ve Daniel Oturu'dan oluştu. Karşılaşmaya Pierre ve Wilbekin'den bulduğu üç sayılık isabetlerle başlayan Fenerbahçe, ilk dakikayı 6-0 önde geçti. Rakibine sayı imkanı tanımayan sarı-lacivertliler, periyodun bitimine 6:40 kala Wilbekin'den bir üç sayılık isabeti daha buldu ve skoru 9-0'a getirerek rakibine molayı aldırdı. Deplasman ekibi karşılaşmadaki ilk sayılarını periyodun bitimine 5:22 kala Oturu'dan bulduğu serbest atış isabetleriyle buldu: 11-2. Kalan bölümde etkili savunmasına devam eden Fenerbahçe, periyodun son dakikasını daha iyi oynayarak farkı daha da açtı ve bu periyodu 22-8 önde tamamladı.

İkinci periyotta üst üste Biberovic'ten serbest atış isabetleri bulan sarı-lacivertliler, ilk yarının bitime 9:13 kala farkı 18'e kadar çıkardı: 26-8. İyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, rakibine hücumda kolay atış imkanı vermeyince periyodun bitimine 6:32 kala farkı 20'ye kadar çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 32-12. Molanın ardından toparlanan Efes, Beaubois'dan üst üste 5 sayı buldu ve farkı 15'e düşürdü: 32-17. Etkili oyununa devam eden Efes, rakibinin hücumda üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendirerek ilk yarının sonuna 3:56 kala farkı çift hanelere düşürdü: 32-24. Periyodun bitimine iki dakika kala Biberovic'ten bulduğu sayı ile uzun sürenin ardından skor üreten sarı-lacivertlilere Efes, Willis ve Bryant ile karşılık verince son bir dakikaya ev sahibi ekip, 34-29 önde girdi. Periyodun son bölümünü daha iyi oynayan Efes, farkı 3'e kadar düşürdü ve ilk yarıyı ev sahibi ekip, 36-33 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Periyodun bitime 7:21 kala Sertaç Şanlı'nın üç sayılık isabetiyle Fenerbahçe farkı 5'e çıkarsa da Bryant ve Willis ile sayılar üreten Efes, skoru eşitledi: 41-41. Periyodun bitimine 2:15 kala Ercan Osmani'nin iki sayılık isabetinin ardından bulduğu faul isabetiyle Anadolu Efes karşılaşmada ilk kez öne geçti: 47-48. Son bölümde üstünlüğünü koruyan deplasman ekibi, üçüncü periyodu 51-52 önde tamamladı.

Son periyodun ilk 2 dakikasına rakibine sadece 1 sayı şansı tanıyan Fenerbahçe, Papagiannis ve Wilbekin'den bulduğu sayılarla tekrar öne geçti: 55-53. Savunmada rakibine kolay atış şansı tanımayan Fenerbahçe, Calathes ve Pierre'den bulduğu üç sayılık isabetlerle farkı bitime 5:42 kala 6'ya kadar çıkardı: 61-55. Bu dakikanın ardından sarı-lacivertli ekip, yaklaşık 3 dakika sayı üretemeyince Efes farkı kapattı ve periyodun son 2:42'lik bölümüne 61-60 girildi. Üst üste Bryant ile sayılar bulan Efes, son 1:23'lük bölüme 62-64 önde girdi. Hayes-Davis'in bitime 1:11 kala bulduğu sayıyla Fenerbahçe skoru eşitledi: 64-64. Kalan bölümde iki takım da skor üretemeyince mücadelenin normal süresi 64-64 sona erdi.

Uzatma bölümüne Hayes-Davis'ten bulduğu üç sayılık isabetlerle başlayan Fenerbahçe, bitime 3:35 kala farkı 6'ya çıkardı: 70-64. Uzatma bölümünde Hayes-Davis'in skorer oyunu sürdürmesiyle rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sahadan 80-72 galip ayrılarak şampiyon oldu.

FENERBAHÇE, 11'İNCİ KEZ ŞAMPİYON

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından tarihinde 11'inci Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Fenerbahçe daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 sezonlarında da kupayı müzesine götürdü.

SARUNAS JASIKEVICIUS'TAN ÖNEMLİ BAŞARI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından önemli bir başarıyı daha elde etti. Sarı-lacivertli ekibin Litvanyalı koçu, hem oyuncu hem de başantrenör olarak sarı-lacivertli takımla Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi şampiyonlukları yaşamayı başardı. 2011 yılında oyuncu olarak sarı-lacivertli ekibin formasını giyen Jasikevicius, o yıl Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etmişti. 14 Aralık 2023'te sarı-lacivertli ekibe başantrenör olarak gelen Litvanyalı koç, Türkiye Kupası'nın ardından Türkiye Ligi şampiyonluğu da yaşadı.