Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka'ya 4-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın Beşiktaş'ı 84-68 yenerek şampiyonluğa ulaştığı serinin beşinci müsabakasının ardından kupa töreni düzenlendi.
Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti.
Ardından sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na verdi.
Deneyimli oyuncu, Marko Guduric'i yanına çağırdı ve kupayı iki oyuncu beraber havaya kaldırdı.
FİNAL SERİSİNİN MVP'Sİ BİRCH
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Khem Birch kazandı.
Kanadalı pivot, final serisinde yapılan 5 maçta 11,2 sayı ortalamasıyla oynadı.