Basketbol Süper Ligi’nde küme düşme düğümü son haftaya kaldı

Basketbol Süper Ligi’nde küme düşme hattındaki belirsizlik sürüyor. Büyükçekmece Basketbol’un lige veda etmesinin ardından, düşecek ikinci takımın kim olacağı son haftaya kaldı.

Ligde 29. hafta itibarıyla düşme ihtimali bulunan üç takım kaldı. 8 galibiyeti bulunan Karşıyaka ile 9’ar galibiyetli Mersinspor ve bir maçı eksik Aliağa Petkimspor arasında yaşanan yarış, son hafta karşılaşmalarıyla netleşecek.

Düşme hattındaki ekiplerden Aliağa Petkimspor, erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonucu, son hafta öncesi tabloyu doğrudan etkileyecek.

KARŞIYAKA, BURSA'YI KONUK EDECEK

Son hafta programında Karşıyaka sahasında Bursaspor’u ağırlarken, Aliağa Petkimspor deplasmanda TOFAŞ ile, Mersinspor ise Trabzonspor ile karşılaşacak.

Puan durumuna göre Aliağa Petkimspor ve Mersinspor’un galibiyet alması ligde kalmaları için yeterli olacak.

Karşıyaka’nın ise tek başına kazanması yeterli olmayabilir. İzmir temsilcisi, Bursaspor’a mağlup olması durumunda doğrudan küme düşecek.

ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLARI

Olası puan eşitliklerinde ise sıralama, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ilgili talimatları doğrultusunda belirlenecek.

Üçlü eşitlik halinde Mersinspor’un düşmesi beklenirken, Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor’un aynı puanda kalması durumunda ligden düşecek ekip Aliağa temsilcisi olacak.

Karşıyaka ile Mersinspor arasında oluşabilecek eşitlikte ise genel averaj belirleyici olacak. Son hafta öncesinde Karşıyaka’nın -221, Mersinspor’un ise -103 averajı bulunuyor.

Sezonun son haftasında alınacak sonuçlar, ligde kalma mücadelesinin kaderini belirleyecek.