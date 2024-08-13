Basketbol Süper Ligi’ne çıktı, yüzüne bakan yok

Spor Servisi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Zonguldak Basket 67 Takımı’nın Başkanı Kanat Tan, sponsor bulamamanın getirdiği hayal kırıklığını dile getirdi. Kendisinin ve takımın çok mücadele ettiğini, bu süreçte maddi ve manevi bedel ödediklerini belirten Tan, "Tek güzel yanı, çürük elmalar ayıklandı. Sahte insanları gördük o kadar. Bu şampiyon taraftar 50 yıl sonra Süper Lig’i hak etti. Rekorlar kırdık, Süper Lig’e çıktık. Memlekete fazla geldik. Şehrin sahipleri hak etmedi, görmek istemediler. Düzen belli, şehri sömürün gitsin. Sahipsiz kaldık" şeklinde konuştu.

Tan, “Kötü işler peşinde olanlara en güzel cevabı sahada verdik. Son aldığımız alın teri o kupa size gelsin. Son olarak, bu kara lekeyi tarih unutmayacak. Kömür karası değil, yüz karası olacaktır. Sözde emeğin başkentine... Sahibinden satılık süper lig takımı var. Bedelsiz, aslan gibi emek harcanmış tertemiz takım" ifadelerini kullandı.