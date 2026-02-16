Basketbol Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Türk Telekom-Trabzonspor

20.30 Erokspor-Fenerbahçe

18 Şubat Çarşamba:

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes