Basketbol Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Spor
  • 16.02.2026 10:19
  • Giriş: 16.02.2026 10:19
  • Güncelleme: 16.02.2026 10:22
Kaynak: Spor Servisi
AA

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Türk Telekom-Trabzonspor

20.30 Erokspor-Fenerbahçe

18 Şubat Çarşamba:

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes

