Basketbol Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Kaynak: Spor Servisi
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final programı şu şekilde:
Yarın:
18.00 Türk Telekom-Trabzonspor
20.30 Erokspor-Fenerbahçe
18 Şubat Çarşamba:
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş
20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes