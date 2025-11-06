Basketbolculara ödenen para geri alınmamış

Sayıştay, AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılına dair denetim raporunu açıkladı. Denetim raporunda kamu kaynaklarının mevzuata aykırı biçimde kullanıldığı ortaya konuldu. Raporda belediyenin profesyonel sporculara yaptığı ödemelerin geri alınmadığı, işçilerin yıllık izinlerinin kullandırılmadığı ve Gecekondu Fonu’nun amacı dışında harcandığı tespiti dikkati çekti.

Raporda Belediyenin, Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Spor Derneği’nin transfer ettiği 29 basketbolcu ve menajere 11 milyon 500 bin TL ödeme yaptığı, bu ödemeyi geri istemediği tespit edildi.

Transfer edilen profesyonel basketbolcuların ücretlerini ödeyemeyen kulübün 2020 yılında faaliyetlerine son verildiğine değinen Sayıştay, söz konusu sporcu ve menajerlerin Sakarya Büyükşehir Belediyesine dava açtığını 2022 yılında mahkemelerin Belediye ile Basketbol Spor Kulübü arasında organik bağ kurarak, Belediyenin transfer ücretlerini ödemesine karar verdiği hatırlattı. Belediyenin 29 basketbolcu ve menajerlere ödeyeceği tutar toplamı mevcut kurlara göre 20 milyon TL’nin üzerinde olduğu, söz konusu tutardan yaklaşık 11 milyon 500 bin TL’lik kısmın ilgililere Belediyece ödendiği belirtildi. Raporda Belediyenin bu parayı ilgili yöneticilerden geri alması gerektiğini belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 2024 yıl sonu itibariyle görev alan kadrolu 144 işçiden 28’inin 40 ile 150 gün arasında, 33’ünün 150 ile 300 gün arasında, 56’sının de 300 günden fazla birikmiş izinlerinin olduğu tespit edildi. Ayrıca, 2024 yılında emekliye ayrılan 13 işçi için 3 milyon 151 bin 445 TL izin ücreti ödendiği görüldü. Sayıştay, işçilerin yıllık ücretli izinlerinin, mevzuata uyum sağlanması ve İdareye ek mali külfet getirmemesi amacıyla biriktirilmeden, zamanında ve düzenli olarak kullandırılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Raporda Gecekondu Fonu’nun amacı dışında kullanıldığı kaydedildi. İdare sınırları içerisinde satılan Hazine taşınmazlarının satış bedelinin yüzde 10’unun belediyeye aktarıldığı ancak bu bedelin açılan özel bir hesapta toplanmadığı ve aktarılan gelirin 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 13’üncü maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanıldığı tespit edildi.