Basketbolda 18. Erciyes Kupası heyecanı yarın başlayacak
Kaynak: AA
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 18-21 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 4 takım katılacak.
Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ve Danilo's Pizza Bursa Ant Spor ekipleri mücadele edecek.
Organizasyonun ilk gününde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor ve Emlakkonut-Melikgazi Kayseri Basketbol maçları oynanacak.
Basketbolseverler, karşılaşmaları ücretsiz takip edebilecek.