Basketbolda 3 Ege ekibi Şampiyonlar Ligi’nde

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonda Türkiye'yi temsil edecek 4 takımın 3’ü Ege ekipleri olacak.

Ligle sözleşmesi devam eden İzmir ekibi Pınar Karşıyaka üst üste 5’inci sezon yine grup aşamasından itibaren organizasyonda yer alacak. Geçen sezon ilk kez FIBA Europe Cup’ta yer alırken Basketbol Süper Ligi’nde play-off oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor da bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplarda mücadele edecek.

Süper Lig’de ilk kez play-off oynayıp Avrupa biletini alan Aliağa Petkimspor organizasyona ön eleme turundan katılacak. Petkim elemeleri geçerse gruplarda olacak. Şampiyonlar Ligi’nde 3 Ege ekibinin yanı sıra Galatasaray da grup aşamasında yer alacak.