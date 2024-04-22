Basketbolda Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından

Galatasaray Ekmas Başantrenörü Yakup Sekizkök, hedeflerinin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a en yüksek sıradan girmek olduğunu söyledi.

Sekizkök, ligin 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 77-76 yendikleri maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın bu sezon ligde ilk iç saha yenilgisini yaşadığını aktaran sarı-kırmızılı takımın başantrenörü, "Çok zor bir maçtı. Formda değiliz. Sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle iyi antrenman yapamadığımız bir dönem geçirdik. Yaklaşık 10 gündür daha iyi durumdayız. Sakatlarımız dönüyor, daha iyi antrenman yapıyoruz. İki takım da son haftalarda istediği sonuçları alamıyordu. Form düşüklüğü vardı. Bu yüzden maç biraz daha sert geçti. Çok zor bir atmosfer vardı. Bu salonda kazanmak kolay değil. Zaten Beşiktaş'ın Süper Lig'de ilk iç saha mağlubiyeti oldu" diye konuştu.

Play-off hedefini değerlendiren Sekizkök, "Play-off sıralaması için çok değerli bir galibiyet oldu. Tek bir maç almak bir şey kazandırmıyor. Önümüzde 2 maç daha var. Onları da kazanarak play-off'a en iyi sıradan girmek istiyoruz. Ondan sonra da taraftarımızın desteğiyle hedefimiz ilk turu aşıp önümüzde bakmak." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Göksenin Köksal ise zor bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Beşiktaş derbileri her zaman özeldir. Çok zor bir karşılaşmaydı. Burada kazanmak kolay değil. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Çok iyi basketbol oynadık. Beşiktaş kaliteli bir kadro. Son anlarda geri gelmeyi başardılar. Burada ateşli taraftarları var. Son haftalarda çok iyi basketbol oynuyorduk ama bir türlü şanssızlığı kıramıyorduk. Sezon başından beri son toplarda çok maç kaybettik. Yakup abi önderliğinde kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah sağlıklı bir şekilde play-off'lara mümkün olan en üst sıradan girmek istiyoruz. Artık play-off'ta kimle eşleşiriz bilmiyorum. Herkes herkesi yenebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.