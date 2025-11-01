Basketbolda Bugün Hangi Maçlar Var? (1 Kasım 2025 Cumartesi)

1 Kasım 2025 Cumartesi basketbol takvimi hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde yoğun geçiyor. Gün içinde Türkiye Basketbol Süper Liginde üç maç, Türkiye Erkekler Basketbol 1. Liginde iki maç, Türkiye Kadınlar Süper Liginde ise Fenerbahçe’nin favori olduğu tek maç oynanacak. Akşam saatleriyle birlikte Fransa Basketbol Ligi, İspanya Basketbol Ligi, İtalya Basketbol Ligi ve Almanya Basketbol Ligi karşılaşmaları da devreye giriyor. Bugünün maç listesi şöyle:

BUGÜNKÜ BASKETBOL MAÇLARI

Lig Maç Saat Türkiye Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Bld - Beşiktaş 13:00 Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi Darüşşafaka - Final Spor 14:45 Türkiye Kadınlar Süper Lig Çanakkale Bld (K) - Fenerbahçe (K) 15:00 Türkiye Basketbol Süper Ligi Türk Telekom - Galatasaray 15:30 Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi Fenerbahçe Koleji - Çayırova Bld 16:30 Türkiye Basketbol Süper Ligi Bursaspor - Bahçeşehir Koleji 18:00 Fransa Basketbol Ligi JL Bourg - Dijon Basket 20:00 İspanya Basketbol Ligi Manresa - Bilbao Basket 20:00 Fransa Basketbol Ligi Strasbourg - Sluc Nancy Basket 20:10 İtalya Basketbol Ligi Sassari - Pall Udinese 20:15 Fransa Basketbol Ligi Le Portel - Gravelines 20:20 Almanya Basketbol Ligi Ratiopharm Ulm - Frankfurt 20:30 Fransa Basketbol Ligi Cholet - Le Mans 20:30 Almanya Pro A Gottingen - C. Merlins 20:30 İspanya Basketbol Ligi Unicaja Malaga - B. Girona 21:00 Almanya Pro A Bayreuth - PS Karlsruhe Lions 21:00 Almanya Pro A LTI Giessen - Bochum 21:00 Almanya Pro A Artland Dragons - Paderborn Baskets 21:30 Almanya Basketbol Ligi Rostock Seawolves - Oldenburg 22:00 Almanya Basketbol Ligi Hamburg Towers - Bamberg 22:00 Almanya Basketbol Ligi Niners Chemnitz - Braunschweig 22:00 İspanya Basketbol Ligi Gran Canaria - Andorra 22:00 İtalya Basketbol Ligi A. Basket Trento - Virtus Bologna 22:00 Fransa Basketbol Ligi Asvel Vil. - Elan Chalon 22:30 İtalya Basketbol Ligi Treviso - Trieste 22:30 İspanya Basketbol Ligi CB Breogan - CB Granada 23:00

TÜRKİYE LİGLERİ BUGÜN

Türkiye tarafı günün ilk bölümünü dolduruyor. Özellikle Merkezefendi Bld - Beşiktaş (BSL, 13:00) ile başlayan gün, Türk Telekom - Galatasaray (15:30) maçıyla ciddi bir seviyeye çıkıyor. Akşam üstünde ise Bursaspor - Bahçeşehir Koleji karşılaşması, Türkiye Basketbol Süper Ligi gününü kapatan maç olacak.

13:00 – Merkezefendi Bld - Beşiktaş (BSL)

– Merkezefendi Bld - Beşiktaş (BSL) 14:45 – Darüşşafaka - Final Spor (TBL)

– Darüşşafaka - Final Spor (TBL) 15:00 – Çanakkale Bld (K) - Fenerbahçe (K) (TKBL)

– Çanakkale Bld (K) - Fenerbahçe (K) (TKBL) 15:30 – Türk Telekom - Galatasaray (BSL)

– Türk Telekom - Galatasaray (BSL) 16:30 – Fenerbahçe Koleji - Çayırova Bld (TBL)

– Fenerbahçe Koleji - Çayırova Bld (TBL) 18:00 – Bursaspor - Bahçeşehir Koleji (BSL)

AVRUPA LİGLERİNDE AKŞAM SEANSI

Türkiye maçlarının ardından saat 20:00’den itibaren Avrupa’da yoğun bir trafik başlıyor. JL Bourg - Dijon Basket, Manresa - Bilbao Basket, Strasbourg - Sluc Nancy ve Sassari - Pall Udinese gibi maçlar aynı zaman aralığında oynanacak. 22:00’den sonra ise Almanya ve İspanya maçları devreye girerek günü 23:00’teki CB Breogan - CB Granada maçıyla kapatıyor.

Bugün Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde kaç maç var?

Bugün BSL’de 3 maç var: 13:00 Merkezefendi Bld - Beşiktaş, 15:30 Türk Telekom - Galatasaray ve 18:00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji.

Bugünün en dikkat çeken maçı hangisi?

Türkiye açısından Türk Telekom - Galatasaray maçı öne çıkıyor. Avrupa’da ise 20:00’den sonraki JL Bourg - Dijon Basket ve Manresa - Bilbao Basket maçları dikkat çekiyor.

Akşam 20.00’den sonra kaç maç var?

20:00 ile 23:00 arasında Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya liglerinden toplamda 20’den fazla dakikalı aralıkta sıralanan 15 maçlık bir blok var. Hepsi yukarıdaki tabloda saatleriyle birlikte verilmiştir.

Kadınlar liginde bugün maç var mı?

Evet. 15:00 Çanakkale Bld (K) - Fenerbahçe (K) maçı bugün oynanacak.

1 Kasım 2025 Cumartesi basketbol takvimi, Türkiye liglerindeki erken saatli maçlarla başlayıp Avrupa liglerindeki yoğun akşam seansıyla devam ediyor. Maçlar özellikle 20:00 sonrasında üst üste geldiği için canlı skor ve canlı bahis takipçileri açısından da oldukça hareketli bir gün olacak.