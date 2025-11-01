Basketbolda Bugün Hangi Maçlar Var? (1 Kasım 2025 Cumartesi)
Bugün basketbolda hangi maçlar var? Basketbolda 1 Kasım 2025 Cumartesi günü maç saatleri haberimizde.
1 Kasım 2025 Cumartesi basketbol takvimi hem Türkiye liglerinde hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde yoğun geçiyor. Gün içinde Türkiye Basketbol Süper Liginde üç maç, Türkiye Erkekler Basketbol 1. Liginde iki maç, Türkiye Kadınlar Süper Liginde ise Fenerbahçe’nin favori olduğu tek maç oynanacak. Akşam saatleriyle birlikte Fransa Basketbol Ligi, İspanya Basketbol Ligi, İtalya Basketbol Ligi ve Almanya Basketbol Ligi karşılaşmaları da devreye giriyor. Bugünün maç listesi şöyle:
BUGÜNKÜ BASKETBOL MAÇLARI
|Lig
|Maç
|Saat
|Türkiye Basketbol Süper Ligi
|Merkezefendi Bld - Beşiktaş
|13:00
|Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi
|Darüşşafaka - Final Spor
|14:45
|Türkiye Kadınlar Süper Lig
|Çanakkale Bld (K) - Fenerbahçe (K)
|15:00
|Türkiye Basketbol Süper Ligi
|Türk Telekom - Galatasaray
|15:30
|Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi
|Fenerbahçe Koleji - Çayırova Bld
|16:30
|Türkiye Basketbol Süper Ligi
|Bursaspor - Bahçeşehir Koleji
|18:00
|Fransa Basketbol Ligi
|JL Bourg - Dijon Basket
|20:00
|İspanya Basketbol Ligi
|Manresa - Bilbao Basket
|20:00
|Fransa Basketbol Ligi
|Strasbourg - Sluc Nancy Basket
|20:10
|İtalya Basketbol Ligi
|Sassari - Pall Udinese
|20:15
|Fransa Basketbol Ligi
|Le Portel - Gravelines
|20:20
|Almanya Basketbol Ligi
|Ratiopharm Ulm - Frankfurt
|20:30
|Fransa Basketbol Ligi
|Cholet - Le Mans
|20:30
|Almanya Pro A
|Gottingen - C. Merlins
|20:30
|İspanya Basketbol Ligi
|Unicaja Malaga - B. Girona
|21:00
|Almanya Pro A
|Bayreuth - PS Karlsruhe Lions
|21:00
|Almanya Pro A
|LTI Giessen - Bochum
|21:00
|Almanya Pro A
|Artland Dragons - Paderborn Baskets
|21:30
|Almanya Basketbol Ligi
|Rostock Seawolves - Oldenburg
|22:00
|Almanya Basketbol Ligi
|Hamburg Towers - Bamberg
|22:00
|Almanya Basketbol Ligi
|Niners Chemnitz - Braunschweig
|22:00
|İspanya Basketbol Ligi
|Gran Canaria - Andorra
|22:00
|İtalya Basketbol Ligi
|A. Basket Trento - Virtus Bologna
|22:00
|Fransa Basketbol Ligi
|Asvel Vil. - Elan Chalon
|22:30
|İtalya Basketbol Ligi
|Treviso - Trieste
|22:30
|İspanya Basketbol Ligi
|CB Breogan - CB Granada
|23:00
TÜRKİYE LİGLERİ BUGÜN
Türkiye tarafı günün ilk bölümünü dolduruyor. Özellikle Merkezefendi Bld - Beşiktaş (BSL, 13:00) ile başlayan gün, Türk Telekom - Galatasaray (15:30) maçıyla ciddi bir seviyeye çıkıyor. Akşam üstünde ise Bursaspor - Bahçeşehir Koleji karşılaşması, Türkiye Basketbol Süper Ligi gününü kapatan maç olacak.
- 13:00 – Merkezefendi Bld - Beşiktaş (BSL)
- 14:45 – Darüşşafaka - Final Spor (TBL)
- 15:00 – Çanakkale Bld (K) - Fenerbahçe (K) (TKBL)
- 15:30 – Türk Telekom - Galatasaray (BSL)
- 16:30 – Fenerbahçe Koleji - Çayırova Bld (TBL)
- 18:00 – Bursaspor - Bahçeşehir Koleji (BSL)
AVRUPA LİGLERİNDE AKŞAM SEANSI
Türkiye maçlarının ardından saat 20:00’den itibaren Avrupa’da yoğun bir trafik başlıyor. JL Bourg - Dijon Basket, Manresa - Bilbao Basket, Strasbourg - Sluc Nancy ve Sassari - Pall Udinese gibi maçlar aynı zaman aralığında oynanacak. 22:00’den sonra ise Almanya ve İspanya maçları devreye girerek günü 23:00’teki CB Breogan - CB Granada maçıyla kapatıyor.
Bugün Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde kaç maç var?
Bugün BSL’de 3 maç var: 13:00 Merkezefendi Bld - Beşiktaş, 15:30 Türk Telekom - Galatasaray ve 18:00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji.
Bugünün en dikkat çeken maçı hangisi?
Türkiye açısından Türk Telekom - Galatasaray maçı öne çıkıyor. Avrupa’da ise 20:00’den sonraki JL Bourg - Dijon Basket ve Manresa - Bilbao Basket maçları dikkat çekiyor.
Akşam 20.00’den sonra kaç maç var?
20:00 ile 23:00 arasında Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya liglerinden toplamda 20’den fazla dakikalı aralıkta sıralanan 15 maçlık bir blok var. Hepsi yukarıdaki tabloda saatleriyle birlikte verilmiştir.
Kadınlar liginde bugün maç var mı?
Evet. 15:00 Çanakkale Bld (K) - Fenerbahçe (K) maçı bugün oynanacak.
1 Kasım 2025 Cumartesi basketbol takvimi, Türkiye liglerindeki erken saatli maçlarla başlayıp Avrupa liglerindeki yoğun akşam seansıyla devam ediyor. Maçlar özellikle 20:00 sonrasında üst üste geldiği için canlı skor ve canlı bahis takipçileri açısından da oldukça hareketli bir gün olacak.