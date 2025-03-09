Basketbolda derbi maçın ardından

İSTANBUL (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 91-63 yenen Fenerbahçe Opet'te Belçikalı oyuncu Julie Allemand, ligde sonuna kadar ilerlemek, Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan derbi karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli basketbolcu Julie Allemand, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyetinden dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Bizim için önemli bir maçtı. Beşiktaş'ın tam kadroyla olmayacağını evet biliyorduk ama sonuçtan dolayı mutlu olmalıyız. Çünkü önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Normal sezonu lider tamamlanın kendileri için ilk hedef olduğunun altını çizen tecrübeli basketbolcu, "Öncelikle normal sezonu lider bitirmeyi planlamıştık. Ama asla hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha önemli maçlar var. Asıl lig bizim için şimdi başlıyor. Umuyoruz ki sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın ile karşılaşacakları maça dair de görüşlerini aktaran Allemand, "Türkiye Kupası benim ilk kupa tecrübem olacak. Fransa'da daha önce oynamıştım ama burada biraz organizasyon türü farklı. İlginç bir seri bizi bekliyor. Önce Nesibe Aydın ile oynayacağız. Eğer Nesibe Aydın'ı yenersek bu sefer Edirne'de önce yarı final, ardından final oynayacağız. Biliyorsunuz ki bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi çok zorlu. Tüm takımlar kaybedebiliyor ama bizim hedefimiz önce Nesibe Aydın'ı mağlup ederek Edirne'ye gitmek ve ardından da kupaya doğru yürümek olacak." değerlendirmesinde bulundu.