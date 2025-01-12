Basketbolda derbinin kazananı Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka’yı 90-79 mağlup etti. Sarı-lacivertliler derbide aldığı galibiyetle 13. maçında 12. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 10, Nigel Hayes-Davis 29, Bonzie Colson 7, Marko Guduric 3, Arturs Zagars 6, James Metecan Birsen, Nicolo Melli 9, Skylar Mays 9, Melih Mahmutoğlu 6, Tarık Biberoviç, Mert Emre Ekşioğlu, Devon Hall 11



Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Berk Uğurlu 6, Jonah Matews 15, Kelan Martin 12, Dustin Sleva 12, Plavsic 9, Kyle Allman 6, Derek Needham 6, Yiğit Arslan 8, Kerem Konan, Emanuel Terry 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 21-23 (Beşiktaş lehine)

Devre: 53-41 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 66-65 (Fenerbahçe lehine)