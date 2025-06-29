Basketbolda Galatasaray, Jerome Robinson’u kadrosuna kattı

İSTANBUL, (DHA) - GALATSARAY MCT Technic, NBA ve Avrupa’daki tecrübeleriyle dikkat çeken Jerome Robinson'ı 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladığını duyurdu.

Galatasaray transferle ilgili duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Boston College’dan NBA Draftı’na, NBA’den Fransa Ligi’ne ve şimdi de İstanbul’a uzanan bu yolculukta 1.97’lik boyu, çok yönlü oyun tarzı ve lider özellikleriyle Galatasaray MCT Technic formasını giyecek olan Amerikalı şutör oyun kurucuya başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyoruz”

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