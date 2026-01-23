Basketbolda Haftanın Programı Belli Oldu
Basketbolda bu hafta hangi liglerde hangi maçlar oynanacak? Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi maçları hangi gün ve saatlerde? Tüm yanıtlar haberimizde.
Basketbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yeni hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Liginde 17. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde ise 20. hafta karşılaşmaları oynanacak. “Basketbolda bugün hangi maçlar var?”, “Basketbol maçları saat kaçta?” ve “Basketbol lig programı” gibi aramalar bu hafta da zirvede yer alıyor.
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 17. HAFTA PROGRAMI
Bugün
- 19.00 Glint Manisa Basket – Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)
Yarın
- 15.30 Bahçeşehir Koleji – Türk Telekom (Sinan Erdem)
- 18.00 Beşiktaş GAİN – Mersin Spor (Beşiktaş GAİN)
- 20.30 TOFAŞ – Galatasaray MCT Technic (TOFAŞ)
25 Ocak Pazar
- 13.00 Anadolu Efes – Bursaspor Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
- 15.30 Trabzonspor – Safiport Eroskpor (Hayri Gür)
- 18.00 Aliağa Petkimspor – Fenerbahçe Beko (ENKA)
26 Ocak Pazartesi
- 19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)
HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 17. HAFTA PROGRAMI
Yarın
- Dardanel Çanakkale Belediyespor – Kocaeli Kadın Basketbol (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi) (Saat henüz belli değil)
- 13.00 Beşiktaş BOA – Nesibe Aydın (Beşiktaş GAİN)
25 Ocak Pazar
- 13.00 BOTAŞ – Fenerbahçe Opet (Ankara)
- 15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring – Emlak Konut (Sinan Erdem)
- 16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol – Çimsa ÇBK Mersin (Kadir Has Kongre Merkezi)
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 20. HAFTA PROGRAMI
Bugün
- 18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor – Cemefe Gold Haremspor (Kocaeli Atatürk)
Yarın
- 14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS – Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
- 16.30 Darüşşafaka Lassa – Kipaş İstiklalspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
- 18.15 OGM Ormanspor – Göztepe (M. Sait Zarifoğlu)
25 Ocak Pazar
- 14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler – Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)
- 16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol – MKE Ankaragücü Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
26 Ocak Pazartesi
- 17.00 iLab Basketbol – Çayırova Belediyesi (Beşiktaş GAİN)
- 20.00 Gaziantep Basketbol – Konya Büyükşehir Belediyesispor (Karataş Şahinbey)
- Yalovaspor Basketbol – Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (90. Yıl) (Saat henüz belli değil)
Basketbolda bugün hangi maçlar var?
Bugün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde toplam iki karşılaşma oynanacak.
Basketbol Süper Ligi maçları hangi günler oynanıyor?
17. hafta maçları cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine yayılmış durumda.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları ne zaman?
Kadınlar Ligi karşılaşmaları cumartesi ve pazar günü oynanacak.
Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta maçları hangi gün?
TBL maçları cuma günü başlayıp pazartesi günü tamamlanacak.
Basketbol liglerinde haftanın programı, dolu dolu bir maç takvimi sunuyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde oynanacak karşılaşmalar, hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki mücadeleyi doğrudan etkileyecek. Basketbolseverler için tempolu ve heyecanlı bir hafta basketbolu ekranlara geliyor.