Basketbolda Haftanın Programı Belli Oldu

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yeni hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Liginde 17. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde ise 20. hafta karşılaşmaları oynanacak. “Basketbolda bugün hangi maçlar var?”, “Basketbol maçları saat kaçta?” ve “Basketbol lig programı” gibi aramalar bu hafta da zirvede yer alıyor.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 17. HAFTA PROGRAMI

Bugün

19.00 Glint Manisa Basket – Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)

Yarın

15.30 Bahçeşehir Koleji – Türk Telekom (Sinan Erdem)

25 Ocak Pazar

13.00 Anadolu Efes – Bursaspor Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

26 Ocak Pazartesi

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 17. HAFTA PROGRAMI

Yarın

Dardanel Çanakkale Belediyespor – Kocaeli Kadın Basketbol (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi) (Saat henüz belli değil)

13.00 Beşiktaş BOA – Nesibe Aydın (Beşiktaş GAİN)

25 Ocak Pazar

13.00 BOTAŞ – Fenerbahçe Opet (Ankara)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 20. HAFTA PROGRAMI

Bugün

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor – Cemefe Gold Haremspor (Kocaeli Atatürk)

Yarın

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS – Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

25 Ocak Pazar

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler – Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)

26 Ocak Pazartesi

17.00 iLab Basketbol – Çayırova Belediyesi (Beşiktaş GAİN)

Basketbolda bugün hangi maçlar var?

Bugün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde toplam iki karşılaşma oynanacak.

Basketbol Süper Ligi maçları hangi günler oynanıyor?

17. hafta maçları cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine yayılmış durumda.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları ne zaman?

Kadınlar Ligi karşılaşmaları cumartesi ve pazar günü oynanacak.

Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta maçları hangi gün?

TBL maçları cuma günü başlayıp pazartesi günü tamamlanacak.

Basketbol liglerinde haftanın programı, dolu dolu bir maç takvimi sunuyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde oynanacak karşılaşmalar, hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki mücadeleyi doğrudan etkileyecek. Basketbolseverler için tempolu ve heyecanlı bir hafta basketbolu ekranlara geliyor.