Basketbolda Haftanın Programı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Galatasaray'ın Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi heyecanı 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre ligde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi dev takımlar parkede olacak. Taraftarlar, “Basketbolda haftanın programı nedir?”, “Takımların maçları ne zaman ve saat kaçta oynanacak?” sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haftanın maç programı ve detaylar…

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ – HAFTANIN PROGRAMI

Ligde bu hafta oynanacak maçların gün ve saat bilgileri şöyle açıklandı:

Tarih Maç Saat Saha Bugün Karşıyaka – TOFAŞ 19:00 Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 3 Ocak Cumartesi Bahçeşehir Koleji – Aliağa Petkimspor 13:00 Sinan Erdem 3 Ocak Cumartesi Trabzonspor – Türk Telekom 15:30 Hayri Gür 3 Ocak Cumartesi Bursaspor Basketbol – Safiport Erokspor 18:00 TOFAŞ 4 Ocak Pazar Anadolu Efes – Mersinspor 13:00 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 4 Ocak Pazar Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Onvo Büyükçekmece Basketbol 15:30 Pamukkale Üniversitesi 4 Ocak Pazar Glint Manisa Basket – Galatasaray MCT Technic 18:00 Muradiye 4 Ocak Pazar Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko 20:30 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko maçı haftanın en kritik mücadeleleri arasında yer alıyor.

maçı haftanın en kritik mücadeleleri arasında yer alıyor. Anadolu Efes sahasında Mersinspor’u konuk edecek.

sahasında Mersinspor’u konuk edecek. Galatasaray MCT Technic ise deplasmanda Glint Manisa Basket ile karşılaşacak.

Bu hafta basketbolda hangi maçlar oynanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka – TOFAŞ ile başlayan haftanın programında Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Beko’nun karşılaşmaları yer alıyor.

Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, 4 Ocak Pazar günü saat 20:30’da Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.

Anadolu Efes bu hafta kiminle oynuyor?

Anadolu Efes, 4 Ocak Pazar saat 13:00’te Mersinspor ile karşılaşacak.

Galatasaray’ın maçı ne zaman?

Galatasaray MCT Technic, 4 Ocak Pazar günü saat 18:00’de Glint Manisa Basket ile karşılaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı açıklandı ve basketbolseverleri dolu dolu bir hafta sonu bekliyor. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi devlerin kritik karşılaşmaları nefesleri kesecek. Tüm maçlar gün ve saat bilgileriyle netleşirken, taraftarlar büyük heyecana hazır.