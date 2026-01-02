Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Basketbolda Haftanın Programı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Galatasaray'ın Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu hafta hangi maçlar oynanacak ve haftanın programı nasıl şekillendi? Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Galatasaray’ın maçları ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Basketbolda haftanın maçları ve detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 02.01.2026 10:24
  • Giriş: 02.01.2026 10:24
  • Güncelleme: 02.01.2026 10:24
Kaynak: Haber Merkezi
Basketbolda Haftanın Programı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Galatasaray'ın Maçları Ne Zaman, Saat Kaçta?
Foto: AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi heyecanı 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre ligde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi dev takımlar parkede olacak. Taraftarlar, “Basketbolda haftanın programı nedir?”, “Takımların maçları ne zaman ve saat kaçta oynanacak?” sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haftanın maç programı ve detaylar…

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ – HAFTANIN PROGRAMI

Ligde bu hafta oynanacak maçların gün ve saat bilgileri şöyle açıklandı:

TarihMaçSaatSaha
BugünKarşıyaka – TOFAŞ19:00Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
3 Ocak CumartesiBahçeşehir Koleji – Aliağa Petkimspor13:00Sinan Erdem
3 Ocak CumartesiTrabzonspor – Türk Telekom15:30Hayri Gür
3 Ocak CumartesiBursaspor Basketbol – Safiport Erokspor18:00TOFAŞ
4 Ocak PazarAnadolu Efes – Mersinspor13:00Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
4 Ocak PazarYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket – Onvo Büyükçekmece Basketbol15:30Pamukkale Üniversitesi
4 Ocak PazarGlint Manisa Basket – Galatasaray MCT Technic18:00Muradiye
4 Ocak PazarBeşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko20:30Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

  • Beşiktaş GAİN – Fenerbahçe Beko maçı haftanın en kritik mücadeleleri arasında yer alıyor.
  • Anadolu Efes sahasında Mersinspor’u konuk edecek.
  • Galatasaray MCT Technic ise deplasmanda Glint Manisa Basket ile karşılaşacak.

Bu hafta basketbolda hangi maçlar oynanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka – TOFAŞ ile başlayan haftanın programında Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Beko’nun karşılaşmaları yer alıyor.

Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, 4 Ocak Pazar günü saat 20:30’da Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.

Anadolu Efes bu hafta kiminle oynuyor?

Anadolu Efes, 4 Ocak Pazar saat 13:00’te Mersinspor ile karşılaşacak.

Galatasaray’ın maçı ne zaman?

Galatasaray MCT Technic, 4 Ocak Pazar günü saat 18:00’de Glint Manisa Basket ile karşılaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı açıklandı ve basketbolseverleri dolu dolu bir hafta sonu bekliyor. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi devlerin kritik karşılaşmaları nefesleri kesecek. Tüm maçlar gün ve saat bilgileriyle netleşirken, taraftarlar büyük heyecana hazır.

BirGün'e Abone Ol