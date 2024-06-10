Basketbolda hedef 11’inci şampiyonluk

Spor Servisi

Seride ilk iki maçı kazanarak saha avantajını elde eden Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün saat 20.30’da oynanacak müsabakaya şampiyonluk hedefiyle çıkacak. Final serisinin ilk maçını 85-74 kazanan sarı-lacivertliler, yine deplasmanda oynadığı ikinci karşılaşmadan da 101-70’lik skorla galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında parkeden galip ayrılması halinde 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Bu sezon Türkiye Kupası Finali’nde A. Efes’i (67-80) mağlup ederek kupayı müzesine götüren Jasikevicius’un öğrencileri, EuroLeague’de ise Final Four oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe, bugün rakibini mağlup etmesi durumunda sezonun ikinci kupasını müzesine götürecek.

JASIKEVICIUS TARİHE GEÇECEK

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe’ye gelen Sarunas Jasikevicius, burada geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise takımının başında şampiyonluğa çok yaklaşan Jasikevicius, bu başarıyı elde etmesiyle birlikte hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayacak ve adını tarihe yazdıracak.