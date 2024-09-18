Basketbolda Pınar Cup 2024 yarın İzmir'de başlayacak

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvaya Karşıyaka'nın yanı sıra Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Yunan ekibi Promitheas Patras katılacak. Her gün birer müsabakanın yapılacağı turnuvanın ilk maçında yarın saat 18.00'de Karşıyaka ile Promitheas Patras karşılaşacak.

Organizasyonun ikinci gününde 20 Eylül Cuma günü saat 18.00'te Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Promitheas Patras maçı oynanacak.

Turnuva, 21 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'daki Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasıyla tamamlanacak.